Onderzoeksraad: wij mogen geen onderzoek doen naar Hawija

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat geen onderzoek doen naar het bombardement op de Iraakse stad Hawija. In mei nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering werd opgedragen de OVV te vragen om een onderzoek naar het bombardement in 2015 waarbij zeker zeventig burgers om het leven kwamen.

De raad wees er kort daarna al op wettelijk geen onderzoek te mogen doen naar optreden van de krijgsmacht. In een brief aan de Kamer schrijft minister Bijleveld van Defensie nu dat ze desondanks in gesprek is gegaan om te kijken of er niet een rol zou kunnen zijn voor OVV.

"Vandaag heeft de voorzitter mij per brief geïnformeerd dat de Onderzoeksraad (...) heeft besloten dit onderzoek niet ter hand te nemen." De voorzitter wijst de minister op wettelijke beperkingen en op beperkte financiële ruimte bij de raad.

Brede steun

Aan het eind van het Hawija-debat op 14 mei, het vierde over deze kwestie, diende D66-Kamerlid Belhaj de motie in. "Conclusies kan ik pas trekken als ik alles weet", zei ze destijds. De voorstel kreeg brede steun in de Kamer.

"Voor D66 was dit onderzoek heel belangrijk", zegt politiek verslaggever Wilco Boom. "Die partij overwoog om een motie van wantrouwen te steunen, maar zag daarvan af omdat ze veel verwachtten van dit onderzoek."

Het Openbaar Ministerie heeft eerder al onderzoek gedaan naar het bombardement op Hawija, maar dat was beperkt en kwam pas laat op gang.