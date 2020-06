Minimaal 35 euro voor een vliegticket, maakt dat echt een verschil?

Om te voorkomen dat vliegmaatschappijen na de coronacrisis met hun ticketprijzen gaan stunten, willen de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie een minimale ticketprijs vastleggen. De angst is dat de maatschappijen bodemprijzen gaan rekenen om hun vliegtuigen vol te krijgen. Is dat een realistisch scenario? En laten vliegreizigers zich afschrikken als ze 35 euro betalen, in plaats van twee of drie tientjes?

Om te beginnen met de tweede vraag. Nee, waarschijnlijk niet. Voor vakantiegangers geldt dat ze kijken naar de totale kosten van een vakantie, zegt luchtvaartonderzoeker Floris de Haan van de Erasmus School of Economics. In 2018 deed een student van De Haan onderzoek naar de invloed van prijsveranderingen in de luchtvaart. Daaruit bleek dat de vraag naar tickets nauwelijks afneemt als de prijs iets hoger wordt. Dat geldt voor vakantievluchten binnen Europa en al helemaal voor zakelijke reizigers en vluchten naar een bestemming buiten Europa.

'Volgende stap richting eerlijke prijs'

Hoewel het effect op het aantal verkochte tickets waarschijnlijk beperkt is, kan De Haan het idee voor een minimumprijs plaatsen. Zo is in Oostenrijk vorige week bepaald dat tickets niet minder dan 40 euro mogen kosten. "Het kan een volgende stap zijn richting een eerlijke ticketprijs", zegt de onderzoeker. "Het liefst zou je de negatieve effecten van vliegen meer in de prijzen terugzien." De Haan noemt een CO2-prijs of compensatie voor overlast als andere opties.

Vliegmaatschappijen betalen ook geen belasting over hun brandstofverbruik, waardoor ze goedkoper vliegtickets kunnen aanbieden. Ter vergelijking: automobilisten betalen bijna een euro aan belastingen per liter benzine. Ook zijn vliegtickets vrijgesteld van btw. Bij treinkaartjes wordt wel 9 procent btw geïnd.