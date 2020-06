Zelfdoding of haatmisdrijf? FBI kijkt mee bij politieonderzoek VS

De twee zaken kregen aandacht in de media. Via sociale media is een petitie rondgestuurd om diepgaander onderzoek te eisen. Sommige mensen brengen de zaken in verband met racistisch geweld, waartegen de afgelopen weken honderdduizenden mensen in de Verenigde Staten hebben gedemonstreerd.

In de Amerikaanse geschiedenis zijn er talrijke voorbeelden van zogeheten lynchings, een specifieke vorm van eigenrichting waarbij groepen witte burgers een of meer zwarte mensen ophingen, vaak nadat het slachtoffer van een misdrijf werd beschuldigd.

'Hij was niet suïcidaal'

Op een demonstratie in Palmdale, afgelopen zaterdag, zei de zuster van Robert Fuller tegen betogers dat de autoriteiten het bij het verkeerde eind hebben. "Mijn broer was niet suïcidaal", zei ze.

Onder de boom waar Fuller aan hing is niets gevonden dat hij als opstapje gebruikt zou kunnen hebben, zei de politie maandag tegen journalisten.

FBI kijkt mee

De zus van Malcolm Harsch zei in een vraaggesprek dat de nabestaanden ernstige bedenkingen hebben over de verklaring dat hij zelfmoord zou hebben gepleegd. "Mijn broer was lief, niet alleen tegen zijn gezin maar ook tegen onbekenden. Dit past niet bij hem."

De politiechefs in de regio's Los Angeles en San Bernardino zeggen hun medewerking te zullen verlenen aan de federale diensten die hun onderzoek onder de loep gaan nemen. Dat wordt gedaan door de FBI, de openbare aanklager en de burgerrechtendivisie van het Amerikaanse ministerie van Justitie.