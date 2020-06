'BMW wil minder uitbesteden aan VDL Nedcar, gevolgen nog onduidelijk'

BMW wil af van een contract om ook na 2022 de BMW X1 te laten bouwen bij VDL Nedcar in Born. Dat schrijft De Limburger. Volgens de krant wil de Duitse autobouwer meer eigen fabrieken gaan gebruiken voor de productie.

VDL Nedcar geeft geen commentaar op het nieuws.

Afgelopen herfst sloten VDL Nedcar en BMW een contract om ook na 2022 auto's te bouwen in Born. Tot 2030 zou de fabriek worden gebruikt voor assemblage van de BMW X1. "Het is duidelijk dat dit voor VDL Nedcar en voor de werkgelegenheid heel belangrijk is", zei een woordvoerder van het Limburgse bedrijf toen over die deal.

Gekelderde verkoop

De crisis op de automarkt zou voor BMW de reden zijn om toch meer in te willen zetten op eigen fabrieken. De Europese autoverkoop is sinds de coronacrisis gehalveerd.

Volgens De Limburger zijn VDL Nedcar en BMW nog in gesprek over de bouw van Mini's waarvoor de fabriek momenteel gebruikt wordt.

Wat de gevolgen zijn voor de ongeveer 5000 medewerkers van VDL Nedcar is nog de vraag. De directie van het bedrijf zei eerder in gesprek te zijn met andere potentiële opdrachtgevers.