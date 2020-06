Touringcars protesteren in Den Haag: 'We snappen er niets meer van'

In Den Haag hebben tientallen touringcarchauffeurs zich verzameld voor een protest, zo'n 40 daarvan staan op het Malieveld. Ze vragen aandacht voor de 200 touringcarbedrijven die volgens hen failliet dreigen te gaan. Dat is veertig procent van de gehele sector. De touringcarbranche vraagt om een steunpakket van 240 miljoen euro en gelijke behandeling met de luchtvaartsector en het openbaar vervoer.

Theo Vegter, voorzitter van Busvervoer Nederland, zegt in het NOS Radio 1 Journaal: "De steunmaatregelen van de overheid passen niet goed bij een seizoens- en kapitaalintensieve sector zoals die van ons. Wij komen geld tekort en daar willen wij graag aandacht voor. Daarnaast willen wij dat de regels die voor andere sectoren gelden, ook voor ons gelden."

Vegter zegt dat het een branche betreft die nooit vooraan staat bij protestacties: "We willen aandacht voor ons probleem, maar we willen het wel publieksvriendelijk uitvoeren met zo min mogelijk overlast." Er was een vergunning uitgegeven voor veertig touringcars die het Malieveld op mogen. De overige bussen blijven wachten bij het stadion van ADO Den Haag.

Luchtventilatie

In een normale situatie kunnen er zo'n vijftig mensen in een touringcar. Door de huidige maatregelen zijn dat er slechts twaalf tot dertien. Vegter: "Consumenten blijven weg, omdat hierdoor de prijs per passagier omhoogschiet."

De maatregelen voor stadsbussen, treinen en vliegtuigen zijn soepeler en dat is oneerlijk, vinden de touringcarondernemers. Vegter: "We doen mondkapjes op en we hebben gezondheidsverklaringen. Ik heb mij laten vertellen door een deskundige dat onze ventilatie van minimaal gelijkwaardige kwaliteit als die van een vliegtuig is. Er is geen onderscheid, dus moeten dezelfde voorwaarden gelden."

Binnenluchtdeskundige Atze Boerstra plaatst hier enige kanttekeningen bij: "Vliegtuigen hebben een 'ventilatievoud' van twintig. Dat betekent dat de lucht twintig keer per uur wordt ververst. Op basis van de informatie die ik heb, denk ik dat veel bussen dat niet halen." Maar, Boerstra denkt dat het technisch gezien wel mogelijk is: "Bussen moeten dan misschien ombouwen en een ander filter erin te zetten. Dat levert misschien wat meer herrie op, maar het kan wel."

HonkForHope

Touringcarbedrijf Ter Doest schrijft in een Facebookbericht dat het actievoert voor financiële steun en een gelijke behandeling: "Wij snappen er niets meer van. Er mogen wél volle vliegtuigen vanaf Schiphol vertrekken, maar een halfvolle touringcar loopt de kans aan de kant gezet te worden. Anderhalve meter afstand houden moet overal, maar daar waar dat niet kan (zoals in het ov of het vliegtuig) toch weer niet. We worden er gek van. We staan stil, kunnen geen droog brood verdienen en onze bedrijven dreigen straks massaal om te vallen."

Met de hashtag 'HonkForHope' vragen de touringcarbedrijven aandacht voor hun zaak.