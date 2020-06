Arbeidsmigranten moesten 42 dagen aaneen tot 14 uur per dag asperges steken

De werkzaamheden bij een aspergekweker in Brabant zijn stilgelegd, omdat het personeel te weinig rust kreeg. De 44 werknemers uit Polen en Roemenië bleken al zes weken lang iedere dag aan het werk te zijn, zo'n 8 tot 14 uur per dag.

Dat blijkt uit een controle van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, samen met handhavers van de gemeente. De Inspectie wil dat de werkgever orde op zaken stelt en zich aan de regels houdt, bijvoorbeeld door de aspergestekers per week minimaal 36 uur achtereen rust te geven.

De arbeidsmigranten wonen in huisvesting van de werkgever. Er wordt nog onderzocht of zij wel genoeg betaald kregen, meldt Omroep Brabant. De Inspectie heeft niet bekendgemaakt om welk bedrijf het gaat.

Coronavirus

Er is ook gekeken of de werkomstandigheden veilig zijn en of de werkgever voldoende maatregelen heeft genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Op een aantal punten schoot het bedrijf tekort.

Het bedrijf moet van de Inspectie zo snel mogelijk verbeteringen doorvoeren.