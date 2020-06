Celstraffen geëist tegen twee mannen voor mondkapjesfraude

Tegen twee verdachten van grootschalige mondkapjesfraude zijn voor de rechtbank in Zwolle celstraffen van drie en vier jaar geëist. De twee Nederlandse mannen zouden een aantal Europese landen hebben opgelicht die in maart en april dringend op zoek waren naar mondkapjes.

Ze boden de mondkapjes online aan en daar kwamen onder meer vertegenwoordigers van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen op af. Er werd een deal gesloten voor 11 miljoen mondkapjes voor 4,4 miljoen euro, maar er was eerst een aanbetaling nodig van 880.000 euro. Toen die aanbetaling was gedaan, werd het geld weggesluisd. Er stonden tien Duitse trucks klaar om de mondkapjes op te halen, maar die werden nooit geleverd. Ook in Nederland, Ierland en Zwitserland zouden de twee hebben gefraudeerd.

De verdachten, een man van 52 uit Oldenzaal en een man van 61 uit Amersfoort, ontkennen iets met de oplichting te maken te hebben, maar het OM is overtuigd van hun schuld. De officier van justitie kwam zelfs met een hogere strafeis dan gebruikelijk is in dit soort zaken. "Ze hebben in een tijd waarin de staat zijn middelen in eerste instantie inzet om zijn bevolking te beschermen, misdrijven gepleegd. Dit kunnen en zullen we nooit accepteren en dit wordt hen buitengewoon zwaar aangerekend", stelt het OM.

Behalve de celstraffen is er ook een geldboete van 250.000 euro tegen de verdachten geëist.