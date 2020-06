Turkije stuurt troepen naar Noord-Irak in strijd tegen PKK

Turkije heeft troepen naar het noorden van Irak gestuurd in de strijd tegen de Koerdische partij PKK, die streeft naar meer autonomie en rechten voor Koerden binnen Turkije. Dat heeft het ministerie van Defensie in Ankara bekendgemaakt. Eerder deze week werden er ook al luchtaanvallen uitgevoerd op vermoedelijke PKK-doelen in dat gebied.

Dat gebeurde toen met gevechtsvliegtuigen en bewapende drones. Vannacht zijn er ook commando's in het bergachtige gebied in Noord-Irak gedropt. "Turkije richt de pijlen op kampen en kopstukken van de PKK die zich daar schuilhouden en vanuit Iraaks Koerdistan aanslagen op Turkse doelen zouden voorbereiden", zegt correspondent Mitra Nazar. Het is onduidelijk hoeveel militairen Turkije naar het gebied heeft gestuurd.

Bij de luchtaanvallen eerder deze week werden volgens het Turkse ministerie van Defensie 81 doelen geraakt en werden schuilplaatsen en grotten vernield.

PKK gestationeerd over de grens

De PKK houdt zich niet alleen op in zuidelijk Turkije, maar ook in Koerdische gebieden in Syrië en Irak. Het Turkse leger voert al langer militaire operaties uit in Noord-Irak om de PKK uit te schakelen. Turkije ziet de PKK als terreurorganisatie, en ook de VS en de EU hebben de PKK op de lijst van terroristische organisaties staan. De militante beweging heeft in het verleden veel dodelijke aanslagen gepleegd in Turkije.

De Iraakse regering heeft de Turkse bombardementen veroordeeld. De Turkse luchtmacht is ruim 200 kilometer het Iraakse luchtruim ingevlogen. Irak vreest dat een vluchtelingenkamp in de buurt van de plaats Sinjar is geraakt. Dit is een gebied waar veel jezidi-vluchtelingen verblijven.