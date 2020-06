D66 en ChristenUnie geven kabinet meer tijd voor afbouw biomassa

D66 en ChristenUnie geven het kabinet meer tijd om te stoppen met subsidies voor biomassacentrales. Vorige week pleitten de regeringspartijen nog voor het direct ophouden met het ondersteunen van het verbranden van hout voor het opwekken van elektriciteit. Maar volgens het kabinet zijn de klimaatdoelen voorlopig niet haalbaar zonder biomassa.

Met het pleidooi van D66 en ChristenUnie was er vorige week een meerderheid in de Tweede Kamer voor het stoppen met het toekennen van nieuwe subsidies. Maar in het debat in de Tweede Kamer zei minister Wiebes dat hij voorlopig wil vasthouden aan biomassa. Overleg in de coalitie heeft de partijen ertoe bewogen hun motie voorlopig aan te houden en dus niet in stemming te brengen.

'Slappe knieën'

Volgens linkse oppositiepartijen hebben D66 en ChristenUnie last van slappe knieën. Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks diende een vergelijkbare motie in, maar die werd afgewezen door de twee regeringspartijen. "Het lijkt vooral een actie voor de bühne te zijn geweest. Het leek alsof D66 en ChristenUnie het aandurfden. Maar als het puntje bij paaltje komt, durven ze het niet aan", aldus Van der Lee.

Er is veel discussie over biomassa. Critici vinden die manier van energieopwekking niet duurzaam. Door het kappen van bossen gaat er biodiversiteit verloren en verarmt de bodem. Ook komt er stikstof vrij en dat is slecht voor de natuur. Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie sprak vorige week van "een subsidie op vuurtje stoken."

Nu zegt ze: "Soms is het effectiever om een motie nog even boven de markt te laten hangen, dan hem in stemming te brengen. De minister weet heel goed wat wij willen: nieuwe subsidies voor biomassa zo snel mogelijk afbouwen naar 0. De minister heeft aangegeven daarmee aan de slag te willen gaan en op heel korte termijn met ons te overleggen over de uitvoering. Het gesprek met hem daarover ga ik graag aan."

Er zijn plannen voor het realiseren van honderden nieuwe biomassacentrales. Een deel daarvan kan nog gebouwd worden, omdat de subsidie al is toegekend.

Actie van de minister

D66'er Mattijs Sienot zegt nog altijd zo snel mogelijk te willen stoppen met biomassa voor elektriciteit. "We verwachten actie van de minister. Hij moet zo spoedig mogelijk komen met een plan voor een subsidiestop op biomassa. Dus houden we onze motie nu even aan. Dan hebben we straks niet alleen een aangenomen motie, maar ook echt een plan om zo snel mogelijk te stoppen met nieuwe subsidies voor biomassa."

Maar GroenLinkser Van der Lee noemt dat een excuus om te verhullen dat ze zijn teruggefloten door CDA en VVD. "Ik vind het heel teleurstellend."