Duitse 'testtoeristen' gaan zien of Spaanse eilanden coronabestendig zijn

De eilanden Mallorca, Menorca, Ibiza en Formentera hebben allerlei maatregelen getroffen. Zo moeten toeristen een gezondheidsformulier invullen bij aankomst, wordt de temperatuur opgenomen en is het dragen van een mondkapje verplicht als je niet voldoende afstand kunt houden.

Hotel Riu Concordia is een van de vier hotels die meedoen aan de proef. "Je ziet dat alles eraan gelegen is", zegt Zoutberg. Personeel is speciaal geschoold en alles wordt extra goed schoongemaakt. Maar dat levert soms ook gedoe op, bijvoorbeeld in ontbijtruimtes. "Je mag wel naar het buffet lopen, maar alles moet in plastic zakjes, ook je handen elke keer weer opnieuw. Op deze manier gaat er kilo's aan plastic doorheen."

In hotellobby's hangen nu ook thermische camera's. De temperatuur van gasten wordt bij binnenkomst gemeten. "In de eetzaal moet iedereen afstand houden en met handschoenen aan binnenkomen. Ook is iedereen verplicht ontsmettingsvloeistof te gebruiken en zo veel mogelijk zijn mondkapje op te houden", vertelt José Jiménez, de keukenchef van het hotel. "Het zijn regels die gelden voor ons als werknemers en voor de gasten. Zo garanderen we de gezondheid van iedereen."

Kleine groep

Dat de grenzen weer open gaan, komt goed uit voor de eilanden in de Balearen. Bijna iedereen leeft er van het toerisme; jaarlijks komen er ruim 13 miljoen mensen. En zolang de toeristen wegblijven, komt er geen geld binnen. Veel kroegen, restaurants en discotheken zijn gesloten.

"Deze Duitsers komen echt als water in een woestijn binnen. Water dat welkom is, maar ook weer heel snel verdwijnt, want het is maar een kleine groep", zegt Zoutberg. "De vraag is dus wat dit allemaal oplevert. En ook al gaan de grenzen binnenkort weer open, grote lallende boulevards met drukbezochte cafés gaan we voorlopig niet meer zien."