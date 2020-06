SP-Kamerlid door fout met Kamerbel afwezig: motie over zorgsalaris niet aangenomen

SP-Kamerlid Renske Leijten baalt. Vandaag werd er in de Tweede Kamer gestemd over een voorstel van haar partij en de PvdA om het zorgpersoneel, dat het zwaar te verduren heeft gehad in de coronacrisis, structureel beter te belonen. Maar omdat de stemmingsbel niet klonk, ging Leijten niet naar de plenaire zaal om te stemmen. De stemmen staakten met 70 tegen 70. Met de stem van Leijten erbij was het 71 tegen 70 geweest.

Het ging om een hoofdelijke stemming, waarbij alle aanwezige Kamerleden persoonlijk moeten aangeven of ze voor of tegen zijn. Vanwege de coronabeperkingen doet de Kamer dat in groepen van 50 Kamerleden, zodat ze voldoende afstand van elkaar kunnen houden.

Gesprek

Om een nieuwe groep Kamerleden naar de plenaire zaal te krijgen, wordt in de regel de stemmingsbel geluid, die in het hele gebouw te horen is. Maar dat is niet gebeurd bij de groep Kamerleden met wie Leijten had moeten stemmen.

"Het is ontzettend klote", zegt ze achteraf. "Ik had een afspraak met mensen van buiten de Kamer. Ik zat tijdens het gesprek klaar voor de stemmingsbel, maar die ging niet!" Dat het een belangrijke kwestie voor haar was bleek wel toen ze gisteren een tweet over de stemming verstuurde: