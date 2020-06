Zware buien zetten straten in Brabant en Zuid-Holland blank

Gemeente Zwijndrecht @gemzwijndrecht

De regen van vanmiddag zorgt voor wateroverlast. We doen ons best om het water zsm af te voeren: de gemalen draaien, de brandweer is ingezet, we zijn onderweg met zandzakken naar huizen waar het water bijna binnenkomt, we plaatsen dranghekken daar waar de weg niet begaanbaar is.