Motie van afkeuring voor Ollongren in Eerste Kamer

De SP in de Eerste Kamer heeft een motie van afkeuring ingediend tegen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De oppositiepartij vindt het onverteerbaar dat de minister blijft weigeren om de huren per 1 juli te bevriezen.

In de motie, van SP-senator Tiny Kox, wordt het beleid afgekeurd, en wordt Ollongren opgeroepen er alsnog voor te zorgen dat de huren niet omhoog gaan. "Deze motie zegt niet: minister ga weg, maar minister, treedt op!", zei Kox bij de indiening.

Een meerderheid van de senaat wil dat de gebruikelijke huurverhoging per 1 juli achterwege blijft, om te voorkomen dat huurders die getroffen zijn door de coronacrisis in de problemen komen. Tot twee keer toe nam de Eerste Kamer daarover een motie aan, maar Ollongren ziet niets in zo'n algemene huurbevriezing.

Bewindspersonen hebben het recht moties van de Kamer naast zich neer te leggen, maar moeten dat wel motiveren.

Liever oplossingen op maat

Ollongren is bang dat met een algemene huurstop de verhuurders in de problemen komen. Ze ziet liever dat corporaties en particuliere verhuurders met hun huurders tot oplossingen op maat komen. Sommige corporaties hebben al aangekondigd dat de huurprijs gelijk blijft. De minister vindt het prima als dat vrijwillig gebeurt, maar verder wil ze niet gaan.

De oproep van de SP om de huren te bevriezen wordt in de senaat gesteund door Forum voor Democratie, PVV, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus en OSF. Over de motie van afkeuring wordt volgende week gestemd, maar volgens Kox is er steun van een meerderheid. De regeringspartijen steunen de minister, maar zij hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer.

1875

In de senaat wordt zelden een motie van afkeuring of van wantrouwen ingediend. Dat wordt over het algemeen gezien als een veel te politiek middel, dat meer thuishoort bij de Tweede Kamer. De Eerste Kamer ziet vooral toe op de kwaliteit van wetgeving.

In 2012 en 2018 diende de PVV moties van wantrouwen in tegen het kabinet vanwege het Europabeleid. Geen van de andere partijen in de Eerste Kamer steunde de moties.

Veel langer geleden, in 1875, traden de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën af na een motie van afkeuring van de Eerste Kamer in verband met een spoorwegverbinding met Rotterdam. De koning weigerde echter hun ontslag.