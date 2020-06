Blok: Amerikaanse sancties tegen medewerkers Strafhof afwenden

Minister Blok blijft proberen Amerikaanse sancties tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag te voorkomen. En hij sluit "vervolgstappen" niet uit, zei hij in het vragenuur in de Tweede Kamer.

President Trump maakte vorige week bekend dat de Verenigde Staten mogelijk beslag leggen op bezittingen in de Verenigde Staten van medewerkers van het Strafhof, die betrokken zijn bij onderzoek naar oorlogsmisdrijven van Amerikaanse militairen in Afghanistan. Ook kunnen de medewerkers en hun familieleden een inreisverbod krijgen.

De Verenigde Staten hebben zich nooit bij het Strafhof aangesloten en erkennen het niet, juist omdat het land niet wil dat onderdanen bij het Strafhof in de beklaagdenbank belanden.

Gebrek aan respect

Minister Blok sprak vorige week zijn teleurstelling uit over de Amerikaanse stap en ook de Tweede Kamer is geschrokken. Kamerleden zeiden onder meer dat de Amerikanen een gebrek aan respect voor het hof tonen en dat het echt geen pas geeft om medewerkers te treffen die gewoon hun werk doen.

Blok herhaalde dat hij de Amerikanen duidelijk te verstaan heeft gegeven dat hij het niet met hen eens is. Gisteren was er een videoconferentie van EU-bewindslieden met de Amerikaanse minister Pompeo en daar hebben ook veel Europese collega's kritiek geuit op de VS, zei Blok.

Hij voegde eraan toe dat nog niet duidelijk is of de sancties echt doorgaan en wanneer. De minister wil er alles aan doen om de Amerikanen op andere gedachten te brengen.

Als dat niet lukt komen er misschien Europese tegenmaatregelen, zei Blok. Maar daarop wilde hij niet vooruitlopen, want "je moet niet voortdurend met sancties zwaaien." Hij ziet meer in overleg en zei dat er nog steeds meer is wat Nederland en de Verenigde Staten bindt dan scheidt.