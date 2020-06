Na onafgebroken zeereis van 81 dagen je vrouw knuffelen via een 'knuffelscherm'

Na 81 dagen onafgebroken op zee is expeditieschip Bark Europa in Scheveningen aangekomen. Het schip vertrok onder leiding van kapitein Eric Kesteloo op 27 maart uit Ushuaia in Argentinië, de meest zuidelijke stad van de wereld. Vanwege de coronacrisis kon de bemanning niet meer afgelost worden en was het niet mogelijk om onderweg af te meren. De enige optie was nog om in één keer terug naar Nederland te varen.

De Europa was net terug van een expeditie naar Antarctica toen de coronacrisis uitbrak. "De gasten waren net van boord en op het vliegtuig gestapt", vertelt Kesteloo, terwijl hij op het schip de laatste zeemijlen langs de kust van Nederland aflegt. "De bemanning blijft altijd een paar dagen langer en toen die van boord wilden, mocht dat niet meer."

Een bemanningslid is er nog in geslaagd om het vliegtuig naar huis te pakken. "Maar die moest in Buenos Aires echt vechten om aan boord van het toestel te komen."

In een keer door

Toen was wel duidelijk dat er een andere oplossing moest worden gevonden, want het schip moest terug naar Europa voor een keuring. Ook waren er financiële redenen: de bemanning die niet weg kon, moest wel worden doorbetaald. "Al snel kwam ik met het idee om aan een stuk door terug te varen en een week later vertrokken we."