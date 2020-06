Honderd jaar oude kaarten van Drenthe laten ander landschap zien

Op de kaarten is onder meer te zien waar het gemeentehuis lag en hoeveel woningen er stonden. Van den Berg vergelijkt de kaarten voor het eerst met het dorp nu en de rest van de omgeving. Het landschap is veranderd. "Het riviertje, de Ruiner Aa, is bijvoorbeeld erg gekanaliseerd, het is geen vrijlopend riviertje meer en het water staat ook bijna stil."

Verder is het heidegebied rondom Ruinen is verdwenen. "Je hebt natuurlijk nog wel het Dwingelderveld, maar de heide om Ruinen heen is ontgonnen en boerderijtjes stonden hier vroeger nauwelijks. Maar de structuur van het gebied, met de weggetjes, die is wel helemaal intact gebleven."

Oude bomen

Van den Berg is blij met de kaarten. "Het is heel mooie en gedetailleerde informatie."

Het Drents Archief is in het bezit van een aantal kaarten van ruim honderd jaar oud en denkt niet dat deze kaarten uniek zijn. "Maar het is wel erg interessant om te kijken met welk doel een kaart is gemaakt. Een kadastrale kaart is weer heel anders dan een kaart waar bijvoorbeeld oude bomen op staan getekend. Daar weten we veel minder van", zegt Joke Wolff van het Drents Archief.

RTV Drenthe laat in een video meer van de kaarten zien. Ook toont Andries van den Berg waar zijn opa vermoedelijk woonde.