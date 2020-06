Drie Indiase militairen gedood door Chinese leger bij Kashmir

In de Indiase deelstaat Kashmir zijn bij een confrontatie tussen Chinese en Indiase troepen drie Indiase militairen om het leven gekomen. Volgens een Indiase legerofficier zijn er ook aan Chinese kant slachtoffers gevallen. Peking spreekt dat tegen.

China zegt dat Indiase militairen de grens bij de Himalaya overstaken, waarna ze Chinese militairen aanvielen, meldt het persbureau AFP.

Volgens het Indiase leger zijn militairen van beide landen in gesprek om de gemoederen te kalmeren.

Er is veel te doen om de regio Kashmir. India beschuldigt China ervan een groot deel van zijn grondgebied te bezetten. De afgelopen jaren kwam het een aantal keren tot confrontaties, maar het is voor het eerst in decennia dat daar ook doden bij vallen.

Ook tussen Pakistan en India zijn er al jarenlang spanningen over de grensregio Kashmir. Het gebied wordt nu deels beheerd door Pakistan en India, maar ook China heeft een deel in handen.