Moord op politicus Lübcke schokte Duitsland, verdachte vandaag voor de rechter

Velen in Duitsland vragen zich af hoe het kan dat een bekende neonazi als Ernst niet op de radar stond bij de inlichtingendienst. Een lange tijd had de inlichtingendienst hem zeker wel in het vizier, maar Ernst was sinds een jaar of tien minder actief in de scene. Hij kreeg een gezin, kocht een huis en leidde een eigen bedrijf. De geheime dienst dacht dat hij was 'afgekoeld' en hielden hem niet meer in de gaten.

Foute inschatting

Een absoluut foute inschatting, zegt Katharina König-Preuss. Zij zit voor de partij Die Linke in het Thüringse parlement en is expert op het gebied van extreemrechts in Duitsland (en krijgt zelf ook herhaaldelijk bedreigingen binnen). "Als justitie vijf jaar niks van een neonazi verneemt, hem dus niet bij demo's of andere bijeenkomsten ziet, dan wordt zijn dossier gesloten, omdat ze denken dat deze persoon de scene de rug toe heeft gekeerd. Dat is een absolute foute inschatting. Het gebeurt vaker dat neonazi's zich even terugtrekken als ze een gezin krijgen, maar dat betekent niet dat ze afscheid nemen van het gedachtegoed."

Uit onderzoek na de moord is gebleken dat Ernst zich wel degelijk nog voor extreemrechts inzette. Zou zou hij de verboden 'Identitaire Beweging' met meerdere donaties hebben ondersteund en contact hebben gehad met mensen van Combat 18. Ook zijn er foto's van hem bij een demonstratie in Chemnitz, waar meerdere rechts-extremistische groepen zich verzamelden na de moord op een man door een asielzoeker.