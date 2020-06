Trump bevestigt: deel VS-troepen weg uit Duitsland om te lage NAVO-bijdrage

De Verenigde Staten gaan het aantal in Duitsland gestationeerde militairen flink terugbrengen. President Trump heeft bevestigd dat hij de Amerikaanse troepenmacht wil beperken tot 25.000 militairen. Dat werd eerder gemeld door The Wall Street Journal op basis van bronnen binnen de regering.

Er zijn ongeveer 34.500 Amerikaanse militairen gelegerd in Duitsland, vooral op luchtmachtbasis Ramstein in Rijnland-Palts. Duitsland fungeert als logistieke schakel voor de Amerikaanse defensie richting het Midden-Oosten. Zo werden veel militairen die gewond raakten in Irak of Afghanistan in Duitsland verpleegd.

NAVO

Trump verplaatst de militairen omdat Duitsland zich volgens hem niet houdt aan de afspraken over de financiering van de NAVO, het militaire samenwerkingsverband. De president wijst er al jaren op dat Europese leden meer moeten bijdragen aan het verband.

"Als ze niet betalen, verplaatsen we de militairen", zei hij tegen journalisten. "Als we op 25.000 militairen zitten, zien we wel wat we dan doen."

Het Amerikaanse besluit is niet overlegd met andere NAVO-lidstaten of Duitsland zelf. Sommige Republikeinen in het Amerikaanse Congres hebben kritiek op het besluit en noemen het een gunst aan Rusland.