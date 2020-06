Malinese militairen op patrouille gedood door extremisten

In het noorden van Mali zijn 24 militairen van het regeringsleger gedood door extremistische milities. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, niet ver van de grens met Mauritanië.

De militairen waren op patrouille en werden in een hinderlaag gelokt en aangevallen door gewapende mannen. Acht militairen wisten te ontkomen. Een dag eerder werden iets noordelijker twee VN-vredesmilitairen gedood.

Het is de bloedigste aanval op het Malinese leger sinds november, toen 53 militairen omkwamen bij een aanval op een legerpost in het noorden.

IS en al-Qaida

In de Sahel zijn meerdere groepen moslimextremisten actief die met IS en al-Qaida zijn verbonden. Zij plegen regelmatig aanslagen op militaire konvooien in Mali, Niger en Burkina Faso.

Het Franse leger werkt samen met de West-Afrikaanse regeringslegers om de terroristengroepen uit te schakelen. Eerder deze maand wisten de Fransen de leider van de Noord-Afrikaanse tak van al-Qaida te doden.