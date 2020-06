Honger of corona? 'Hier hebben alleen de rijken een keuze'

Maximaal één passagier

In Kenia staan mensen voor dezelfde keuze. Van corona kun je genezen, van honger niet, is bij sommigen de gedachte. Henry Kinako, chauffeur van een brommertaxi in Nairobi, legt uit waarom hij toch aan het werk is gegaan hoewel de epidemie nog niet is uitgeraasd. "Ik heb geen keuze, thuisblijven is geen optie."

Hij heeft een jonge zoon en een vrouw. Zij is serveerster in een restaurant en heeft sinds corona geen inkomen meer. "Als ik niet zou doorwerken hebben we niets te eten, zo simpel ligt dat. Alleen de rijken hebben een keuze."

Tot nu toe telt Kenia 3215 besmettingen en 92 doden. Iedere dag komen daar enkele tientallen gevallen bij, maar er is nog geen duidelijke piek.

Brommertaxi's zijn een geliefd vervoermiddel in Kenia. Tienduizenden werkloze jongeren verkregen er als chauffeur een inkomen mee en de verste uithoeken van het land zijn nu bereikbaar. "Ik bracht leraren en kinderen naar school, maar die zijn nu dicht", vertelt Henry. "In de informele sector waarin ik werk is het bijna niet meer vol te houden door de vrijheidsbeperkende maatregelen. Het is een ramp."