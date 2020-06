Belgische minister vraagt burgemeesters het recht op demonstreren te beperken

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, De Crem, wil dat burgemeesters het demonstratierecht terughoudend toepassen in verband met de maatregelen tegen het coronavirus. "Ik vraag uitdrukkelijk om het recht om te betogen in uw gemeente te beperken of - indien echt noodzakelijk - te verbieden", schrijft de christendemocraat volgens Belgische media in een brief aan burgemeesters.

Volgens de minister weegt het recht om te demonstreren niet zwaarder dan de volksgezondheid. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn maatregelen als het beperken van sociale interactie en afstand houden volgens De Crem essentieel.

Geen tweede Brussel

In België zijn samenscholingen van groepen groter dat 20 personen niet toegestaan. Ruim een week geleden waren zo'n 10.000 betogers in Brussel bijeen voor een Black Lives Matter-protest. Dat eindigde onrustig, met rellen en plunderingen. Ook zijn er meer dan honderd demonstranten beboet omdat ze geen afstand hielden.

Na afloop was er kritiek en ging premier Wilmès in gesprek met de Brusselse burgemeester. Daar is besloten dat niet langer de burgemeesters, maar de Nationale Veiligheidsraad voortaan het laatste woord heeft bij demonstraties.

Premier Wilmès liet in een videoboodschap weten dat betogingen zoals die in Brussel niet kunnen: