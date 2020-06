Hooggerechtshof VS verbiedt ontslag om geaardheid van lhbti'ers

De Amerikaanse homorechtenbeweging heeft een belangrijke overwinning behaald: het Hooggerechtshof oordeelt dat een werknemer niet kan worden ontslagen op basis van geaardheid. Ook mogen mensen niet worden ontslagen omdat ze transgender zijn. Volgens de hoogste rechters van het land geldt een burgerrechtenwet uit 1964, die ontslag verbiedt op basis van iemands geslacht, ook voor lhbti'ers.

Veel lhbti'ers in de VS zien dit besluit als het belangrijkste sinds het Hooggerechtshof in 2015 het homohuwelijk voor het hele land legaliseerde. De meeste staten hebben geen wet die lhbti-werknemers beschermt tegen discriminatie op de werkvloer, maar dankzij dit oordeel gebeurt dat nu landelijk.

Het Hooggerechtshof boog zich over drie zaken die ontslagen werknemers hadden aangespannen. Zo moest een skydive-instructeur in New York in 2010 vertrekken nadat een klant aan wie hij had verteld dat hij homo was, had geklaagd bij de werkgever.

Vrouwenkleding

Een uitvaartmedewerker in Detroit werd ontslagen nadat zij haar baas had verteld dat zij voortaan als vrouw door het leven wilde gaan en na de vakantie in vrouwenkleding naar het werk zou komen.

Het is de eerste keer dat het Hooggerechtshof met een oordeel komt over homorechten sinds het uit een meerderheid van conservatieve rechters bestaat. Voorvechter van homorechten Anthony Kennedy werd twee jaar geleden vervangen door Brett Kavanaugh, die was voorgedragen door president Trump.