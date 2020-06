Vossen doden zeventig sierkuikens in Soest

Vossen hebben vannacht zeventig sierkuikens gedood op een boerderij in de Eempolder bij Soest.

Pieter Kuijer ontdekte de dode kuikens toen hij lawaai hoorde bij de kippenren. Daar zag hij de oorzaak: vossen hadden een slachtpartij aangericht onder de sierkippen van zoon Daan. "Sommige kuikens hadden nog hun laatste stuiptrekkingen", zegt hij tegen RTV Utrecht.

Als Daan 's ochtends het nieuws van zijn vader hoort en zelf bij de kippen gaat kijken, schrikt hij zich rot. Aan de pootafdrukken te zien zijn een vos en haar jongen de daders. Zo'n zeventig kuikens hebben de aanval niet overleefd, de jongste kuikens waren een week oud. "Hij is er nog ondersteboven van", zegt vader Pieter. "Dat snap ik wel, ik heb er ook pijn in mijn pens van."

Dure fokkerij-kippetjes

Kuijer is dagelijks zeker een half uur kwijt aan zijn hobby en als er net kuikens geboren zijn nog meer: voeren, hokken klaarzetten, schoonmaken. De kippen zijn van het ras Wyandotte. De beste exemplaren gaan mee naar shows, de minder mooie kippen worden verkocht. Aan particulieren, niet aan de slager. "Daar zijn ze te mooi voor", zegt Kuijer.

De oudere kippen wisten te ontkomen aan de vossen, ook zitten er nog een paar eieren in de broedmachines. Kuijer sr. hoopt dat zijn zoon doorgaat met zijn hobby. "Maar de lol is er nu wel een beetje af." Het zijn "dure fokkerij-kippetjes". Daan denkt zelf dat de schade minstens 1000 euro is. De verzekering is nog niet benaderd, maar vader en zoon denken niet dat er wordt uitgekeerd.

De vossen hebben een stuk gaas boven de ren weggeduwd en zijn zo naar binnen geglipt. De familie Kuijer is niet het eerste slachtoffer. Ook bij buren zijn kippen gedood en er broeden al een aantal jaar geen weidevogels meer in de polder. Volgens Pieter Kuijer komt dat ook door de vossen.