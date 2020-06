Iraniër had volgens justitie lucratief handeltje in asielfictie: 4 jaar cel geëist

Tegen een Iraniër uit Helmond is vier jaar cel geëist voor het verzinnen van asielverhalen. De 56-jarige man garandeerde asielzoekers volgens het Openbaar Ministerie een verblijfsvergunning en hij zou met zijn praktijken tonnen hebben verdiend.

De verdachte deed zich volgens justitie voor als advocaat. Een tolk trok aan de bel bij de politie en vertelde dat de man bedragen vroeg van tussen de 4000 en 9000 euro om Afghaanse, Iraanse en Iraakse Koerden aan een verhaal te helpen. Die zette hij naar verluidt op naam van zijn cliënten op internet.

De advocaat van de man, Murat Alaca, ontkent met klem dat zijn cliënt de verhalen heeft verzonnen. "Ze hadden recht op juridische bijstand, vóór en tijdens hun asielaanvraag. Mijn cliënt heeft slechts advies gegeven over de asielprocedure, over wat de Immigratie- en Naturalisatiedienst belangrijk vindt." Volgens Alaca heeft niemand zijn cliënt gevraagd wat te verzinnen en ging het om bekeerlingen die zeiden gevaar te lopen en bijstand te willen.

Eis: 260.000 euro terugbetalen

Maar volgens het OM duidt alles erop dat het wel gaat om verzonnen verhalen en dat de asielzoekers geen goede redenen hadden om hun land te ontvluchten. Vaak zou zijn opgevoerd dat de asielzoekers homo waren, of bekeerd.

"Om de verhalen geloofwaardiger te maken werd slachtoffers in enkele gevallen gevraagd om bijvoorbeeld uit te zoeken hoe een homoclub eruitziet of om te verklaren dat ze hadden gedroomd over een bekering tot het christendom", schrijft het OM.

Het OM wil dat de man bijna 260.000 euro terugbetaalt. "Door toedoen van mensen zoals verdachte ontstaat er zowel bij overheidsdiensten als de IND als in de Nederlandse samenleving een negatief sentiment over het asielsysteem. En dat gaat ten koste van de mensen die daadwerkelijk moeten vluchten", zei de officier van justitie op de zitting.

De uitspraak is 14 juli.