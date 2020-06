Vijf aanhoudingen in witwasonderzoek Westland

In een onderzoek naar witwassen zijn in Zuid-Holland vijf mensen opgepakt. Dat gebeurde vorige week bij doorzoekingen van panden in Zoetermeer, Den Haag en de gemeente Westland. Daarbij werden onder meer auto's, wapens en drugs in beslag genomen.

De fiscale opsporingsdienst FIOD kwam de zaak op het spoor doordat een man van 41 en een 40-jarige vrouw uit Westland onverklaarbaar hoge uitgaven deden voor de inkomsten die ze opgaven. Zo kochten ze een huis zonder hypotheek. Het vermoeden rees dat de twee zich bezighielden met criminele activiteiten, waaronder drugshandel.

Sprong uit het raam

Onder anderen deze twee hoofdverdachten zijn vorige week opgepakt. Een andere arrestant was een man van 42 die bij een inval in een bedrijfspand in Den Haag uit het raam sprong in een poging de politie te ontlopen. Hij wordt verdacht van witwassen en het bezit van een automatisch vuurwapen.

De laatste twee arrestanten werden bij de doorzoekingen aangetroffen in woningen waar wapens lagen. Zij worden verdacht van verboden wapenbezit.

Twee ton cash

Bij de doorzoekingen is behalve op wapens, luxe auto's en kilo's drugs ook beslag gelegd op scooters, dure horloges en bijna 200.000 euro aan contant geld. Drie van de vijf verdachten blijven voorlopig vastzitten: hun voorlopige hechtenis is inmiddels met twee weken verlengd.