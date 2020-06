Sanitair op campings weer open: 'Inschrijven om te kunnen douchen'

Op camping De Victorie in Meerkerk (Utrecht) maken ze een feestje van de heropening van het sanitair. Het toiletgebouw is daar versierd met een lint en een slinger.

De campingeigenaar heeft voor de gasten een lijst gemaakt waarmee mensen zich kunnen inschrijven om op een bepaalde tijd te douchen.

Voor campinggast Leo Jansen is dat wel even wennen. "Ik vind het wel jammer dat je dan de tijd in de gaten moet houden. Zo van: oh, over een half uur moet ik douchen", zegt hij tegen RTV Utrecht.

De gasten krijgen een half uur de tijd en moeten de doucheruimte na afloop schoonmaken. In het gebouw staat desinfectiezeep. Campingeigenaar Kees van den Berg laat een grote spuit zien waarmee de gasten de ruimte kunnen schoonmaken. "Hiermee kunnen ze de douche inspuiten en dan is alles in orde."