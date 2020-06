Idealistische televisiejournalist Aad van den Heuvel (84) overleden

Armoede en ongelijkheid

Aad van de Heuvel had het imago van een idealist en wereldverbeteraar. Als hij op tv was, dan werd het vaak serieus en dan ging het over armoede, ongelijkheid, milieu of de Derde Wereld.

Hij begon als sportverslaggever bij een aantal kranten. In 1959 kwam hij bij de KRO binnen omdat hij directeur Jan Castelijns wilde interviewen over sport en televisie.

Hij werd meteen aangenomen. Castelijns dacht dat hij kwam solliciteren en vroeg wat een goede naam zou zijn voor een nieuw actualiteitenprogramma. Van den Heuvel suggereerde Focus. "Mooi", antwoordde Castelijns, "daar maken we Brandpunt van." En Brandpunt was geboren.

Van den Heuvel reisde voor Brandpunt door Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Het actualiteitenprogramma had maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit met armen en verdrukten hoog in het vaandel. Hij was in Vietnam tijdens de Vietnamoorlog en in het door honger en oorlog geteisterde Biafra, in Nigeria, waar in een etnisch conflict mogelijk meer dan een miljoen doden vielen. Hij interviewde onder anderen de Indonesische president Soekarno. Die zei in dat gesprek: "Ik heb jou door, Van den Heuvel."