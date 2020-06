Bierbrouwers starten na zware maanden productie weer op

Nederlanders geven sinds de start van de coronacrisis minder geld uit aan bier. In maart daalde de verkoop van brouwers met 36 procent, in april met 32 procent en in mei nog met 7 procent.

Uit cijfers van de Nederlandse Brouwers blijkt dat er weliswaar meer bier in supermarkten en slijterijen wordt gekocht voor thuisgebruik, maar dat het verlies in omzet van de horeca bij lange na niet wordt goedgemaakt.

Ook nu cafés en restaurants weer open zijn, is de omzet nog niet terug op het oude peil. "Helaas merken we in de praktijk dat consumenten nog vaak wegblijven en dat een versoepeling van de maatregelen noodzakelijk is", zegt Lucie Wigboldus van de Nederlandse Brouwers.

De export van bier daalde in mei met 40 procent. Nederland is de op drie na grootste bierexporteur ter wereld.

Rondleidingen weer opgestart

Bierbrouwers hebben de afgelopen maanden de productie teruggeschroefd, maar langzaamaan wordt die weer opgestart. Er worden hier en daar zelfs alweer rondleidingen in brouwerijen georganiseerd.

Zo ging de Heineken Experience in Amsterdam, jaarlijks goed voor ruim 1 miljoen bezoekers, op 1 juni weer open en sinds dit weekend laat de Hertog Jan-brouwerij in het Limburgse Arcen ook mondjesmaat belangstellenden toe.

De Brand Brouwerij in Wijlre hervat op 1 juli de rondleidingen. De brouwerij van La Trappe in Tilburg is ook een trekpleister, maar gaat pas op zijn vroegst in september open.

Rondleidingen in deze tijd van corona en strenge veiligheidseisen, zijn geen sinecure. Bij Hertog Jan waren ze gewend op een dag 400 à 500 mensen te verwelkomen, nu zijn dat er maximaal 144.

60.000 bezoekers

"Maar we zijn wel dolgelukkig dat we na drie maanden weer gasten mogen ontvangen", zegt meesterbrouwer Gerard van den Broek. "Normaal krijgen we hier jaarlijks bijna 60.000 bezoekers over de vloer, de afgelopen tijd was het wel erg stil. En we willen dolgraag laten zien wat we doen hier: speciaalbieren maken."