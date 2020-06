Honderden actievoerders bij betoging in Den Haag tegen coronaregels

Op het Plein in Den Haag is zondagavond een korte demonstratie geweest tegen de antifascistische beweging Antifa en de anderhalvemetersamenleving. Zo'n 350 tot 400 demonstranten namen deel aan het protest, meldt Omroep West. Het ging onder anderen om leden van de harde kern van voetbalclubs ADO Den Haag en Feyenoord.

De actievoerders hielden spandoeken vast met teksten als: 'All lives matter', '110 procent anti-Antifa' en 'Geen 1,5 meter'. Ook werd volgens de regionale omroep 'We love you Nederland, we do' gezongen.

Volgens Omroep West hielden de demonstranten geen afstand omdat ze het niet eens zijn met de anderhalvemetersamenleving: