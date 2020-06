Veiligheidsregio's zien naleving horecaregels verslonzen

Het draagvlak voor restricties neemt volgens KHN bij zowel ondernemers als gasten "in rap tempo af". Daarom wil de organisatie dat de regels voor de horeca buiten verder worden versoepeld. "De discussie moet zijn: hoe bereid zijn mensen nog om zich aan de regels te houden? Is het draagvlak nog zo groot als men in Den Haag denkt", zei een KHN-woordvoerder.

Het is volgens Bruls essentieel dat iedereen zich aan de voorschriften houdt zolang de coronacrisis nog niet voorbij is. "Met de vakantieperiode in aantocht willen we graag iedereen de gelegenheid geven om op een terrasje te zitten of een hapje te gaan eten. Maar dat moet wel op een veilige manier gebeuren."