Urgenda-activist Minnesma: 'Stop subsidie biomassa, zet gaskraan open'

Wiebes zei woensdag te begrijpen dat er zorgen zijn om het gebruik van biomassa voor energieopwekking. "Maar als we de klimaatopgave willen halen, hebben we biomassa voorlopig nodig", zei hij in de Tweede Kamer.

Volgens de Urgenda-directeur is juist aardgas de enige tussenoplossing. "Als je een boom verstookt, stoot je meer uit dan dat je zou doen met kolen en twee keer zoveel als je zou doen met gas", zei ze.

Wiebes wees er in het debat op dat in het klimaatakkoord door zo'n honderd organisaties is afgesproken dat biomassa belangrijk is. Ook zei hij binnenkort met een lijst aan duurzaamheidsregels te komen waaraan biomassa moet voldoen.

Bezwaren

De laatste tijd rijzen er steeds meer bezwaren tegen biomassa. In plaats van gebruikte houtpallets wordt er boshout uit het buitenland verbrand. Daar komt bij dat het stoken van biomassa tot luchtvervuiling leidt. Al met al zou het gebruik van de brandstof geen winst opleveren voor het klimaat.

Eerder meldden regeringspartijen D66 en ChristenUnie dat ze niet meer willen dat er subsidie wordt gegeven voor de realisatie van nieuwe biomassacentrales.