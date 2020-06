President Macron spreekt natie toe: 'We kunnen weer aan het werk'

Het woord "economie" viel geregeld in de speech van de president, zegt correspondent Frank Renout. "Het valt op dat Macron naar de komende twee jaar kijkt, hij kijkt vooruit. Macron wil dat Frankrijk minder afhankelijk wordt van het buitenland, waarmee hij doelt op medische apparatuur en mondkapjes. Ideologisch zou je dit kunnen zien als een draai, van een liberaal als Macron. Bovendien wil hij dit moment aangrijpen om de economie te vergroenen."

Anti-racismeprotesten

Het is de vierde keer sinds het begin van de coronacrisis dat Macron het land toespreekt.

Even ging de Franse president in op de wereldwijde protesten, ook in zijn eigen land. Macron zei dat hij resoluut tegen racisme is en dat het niet zo mag niet zo zijn dat je huidskleur je positie in de samenleving bepaalt. Maar Frankrijk zal niets van haar geschiedenis wissen: "Standbeelden van controversiële figuren uit het koloniale tijdperk zullen blijven staan", zei Macron.

Toerisme

In zijn speech repte Macron niet of nauwelijks over toerisme. Wel herhaalde hij dat het land per 1 juli, zoals gisteren werd aangekondigd, zijn grenzen geleidelijk zal heropenen voor landen buiten de Schengenzone. Het was al bekend dat Frankrijk vanaf 15 juni de grenzen voor Europese landen binnen de Schengenzone opent.