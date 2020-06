Enorme milieuwinst Schiphol door corona, maar hoe nu verder?

Alle meetpunten rond Schiphol vertonen in de onderzochte periode forse afnames van geluidshinder, meldt To70. In Aalsmeer is zelfs geen enkel vliegtuig met meer dan 60 decibel gehoord. Alleen Leimuiden (ten zuiden van Schiphol, aan de A4) ging erop achteruit: door de inzet van extra vrachtvliegtuigen is daar 40 procent vaker geluid boven de 70 decibel gemeten.

De vluchten die wel in de onderzochte corona-periode plaatsvonden, gingen bijna alleen nog via de Polderbaan en de Kaagbaan, waar minder bebouwing is. Van de normaal 112.500 mensen die ernstige geluidshinder ervaren, bleven er maar 1800 over, een afname van 98 procent.