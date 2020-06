Man vergeet kilo's goud in Zwiterse trein

Zwitserse autoriteiten zijn op zoek naar een man die in 2019 enkele kilo's goud achter heeft gelaten in een trein. Het gaat om ongeveer 3,5 kilo goud met een waarde van zo'n 170.000 euro.

De man reisde in oktober 2019 met spoorwegmaatschappij SBB van Sankt Gallen in het noordoosten naar Luzern in het midden van het land. De politie heeft een zoektocht opgezet naar de eigenaar, maar hij werd niet gevonden.

Daarom heeft de openbaar aanklager van het kanton Luzern nu een oproep geplaatst. De man heeft vijf jaar de tijd om zich te melden bij het Openbaar Ministerie in Luzern.