Hevige onweersbuien trekken over het land, straten lopen onder

Op verschillende plekken in het land worden vandaag zware onweersbuien verwacht. Ook valt er plaatselijk veel neerslag. Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel afgekondigd. Op sommige plekken worden tientallen millimeters neerslag verwacht.

In delen van het land is al wateroverlast. Zo staan in Weert een paar straten onder water. De politie roept mensen daar op alleen 112 te bellen als er sprake is van direct gevaar, meldt 1Limburg.

In het noordoosten en oosten is de grootste kans op onweersbuien. Op de Waddeneilanden en in Zeeland en Zuid-Holland wordt geen noodweer verwacht.