Straatracers raken rijbewijs kwijt na undercoveroperatie politie

Een opvallende politieauto ging ondertussen een stuk verderop staan en deed de zwaailichten aan. "Hierop ontstond er direct onrust binnen het aanwezige publiek", schrijft de politie op Facebook. "Wij zagen verschillende betrokkenen het signaal geven dat iedereen weg moest."

Samen met enkele onopvallende politieauto's vertrok de stoet richting de snelweg, schrijft de politie. "Aangekomen op de A6 waande een groot deel van de groep zich op een circuit: snelheden van ver boven de 200 kilometer per uur, rechts inhalen, bumperkleven met tussenruimten van niet meer dan 3 meter bij 180 kilometer per uur en het negeren van alle soorten weg belijning."

Rijbewijs kwijt

Een van de snelheidsovertreders raakte meteen zijn rijbewijs kwijt. Hij werd van de weg gehaald omdat hij 175 kilometer per uur reed bij Almere-Poort, waar een maximumsnelheid geldt van 100. Zeven anderen reden ook meer dan 50 kilometer per uur te hard en moeten dus ook hun rijbewijs inleveren, maar zij krijgen hun straf per post.

De politie heeft ook een nog onbekend aantal boetes gegeven voor kleinere overtredingen.