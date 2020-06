Vrouw doodgeschoten in woning De Meern

Bij een schietincident in een appartementencomplex in De Meern is vannacht een dode gevallen. Volgens de politie was het een misdrijf in de relationele sfeer.

"Het waren twee exen. De vrouw is overleden en de man zit vast", aldus de politie. Het slachtoffer was 30 jaar oud.

Het schietincident was rond middernacht. Voor het politieonderzoek is daarna het hofje rond het appartementencomplex afgezet. Na enkele uren is de omgeving van de woning weer vrijgegeven.