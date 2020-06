Politieman Atlanta ontslagen na doodschieten zwarte man, politiechef stapt op

Een agent in Atlanta is ontslagen nadat hij een zwarte man had doodgeschoten. Een andere agent die bij het incident op vrijdagavond aanwezig was, moet voorlopig bureauwerk doen.

De beslissing volgt op het opstappen van de politiechef van Atlanta, nadat gisteravond rellen waren uitgebroken na de dood van de 27-jarige Rayshard Brooks. De burgemeester van de Amerikaanse stad had opgeroepen tot het ontslag van de agent die op Brooks had geschoten.

Brooks zou vrijdagavond hebben liggen slapen in zijn auto bij een fastfoodrestaurant, waarbij hij de ingang van de drive-through blokkeerde. De agenten kwamen kijken na een klacht daarover, meldt de recherche. Volgens de politie bleek uit een alcoholtest dat de man niet nuchter was en verzette hij zich toen de agenten hem wilden arresteren. Hij zou een stroomstootwapen van een agent hebben afgepakt, zijn weggerend en het hebben gericht op de achtervolgende agent. Daarop schoot de agent hem met drie schoten neer.

Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe een man wegrent van twee agenten en zijn hand, waarin hij iets vast heeft, op een van de agenten richt. Daarop trekt de agent zijn wapen en schiet. De man loopt nog even door en valt dan op de grond op de parkeerplaats. De beelden worden nog nader onderzocht.

De politie heeft beelden van bewakingscamera's vrijgegeven waarop het incident te zien is: