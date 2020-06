Aantal illegale migranten in mei weer sterk gestegen

Het aantal migranten dat illegaal probeert de Europese Unie binnen te komen is na een stevige daling weer sterk toegenomen. De Europese grensbewakingsorganisatie Frontex registreerde in mei op de belangrijkste routes 4300 illegale grensoverschrijdingen. Dat is bijna drie keer zoveel als in april, toen het aantal door de corona-pandemie sterk was gedaald.

In de eerste vijf maanden van het jaar werden er 31.600 illegale grenspassages ontdekt - zes procent minder dan een jaar geleden.

Net als vorig jaar probeerden de meeste vluchtelingen via Turkije Griekenland binnen te komen. Hier stelde Frontex in mei 1250 illegale grenspassages vast, acht keer zoveel als in april. De meeste vluchtelingen hier kwamen uit Afghanistan.