Duizenden demonstranten tegen racisme in Leeuwarden, Breda en Den Bosch

Op een demonstratie in Leeuwarden tegen racisme zijn vandaag duizenden mensen afgekomen. Nadat het Rengerspark vol was met 2500 demonstranten, riep de gemeente op niet meer te komen.

Er was aanvankelijk ook een tegendemonstratie gepland, maar die werd afgeblazen.

Ook in Den Bosch en Breda werd gedemonstreerd. In Breda werden 2000 stippen aangebracht op het parkeerterrein bij het Chasséveld, in het centrum van de stad, zodat mensen zich aan de afstandsregels konden houden. Volgens burgemeester Depla is het protest "prima verlopen" en hebben 1500 mensen zich goed aan de regels gehouden.

Bekijk een reeks foto's van de verschillende demonstraties: