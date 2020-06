Haagse politie lost waarschuwingsschot bij aanhoudingen voor drugshandel

De Haagse politie heeft gisteravond een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van negen verdachten van drugshandel. Het schot viel bij een woning aan het Veluweplein. De politie was de verdachten op het spoor gekomen na anonieme meldingen.

Volgens Omroep West deed een aantal politieteams in Den Haag al langer onderzoek naar de drugshandel. In eerste instantie richtte dat zich op twee hoofdverdachten, Hagenaars van 37 en 38 jaar oud. De recherche besloot de twee gisteren aan te houden. Op het Veluweplein werd daarbij om nog onbekende reden geschoten door de politie.

De politie doorzocht gisteravond ook een aantal woningen en een loods. In een woning werd bijna 50.000 euro aan contant geld gevonden. Een van de hoofdverdachten had bij zijn aanhouding bijna een kilo poeder bij zich, vermoedelijk cocaïne.

Produceren, verwerken en bewerken drugs

De politie deed ook huiszoeking in een loods in de Haagse Zilverstraat. Daar werd niet alleen zes kilo poeder, vermoedelijk ook cocaïne, aangetroffen, maar ook zaken die worden gebruikt bij het produceren, verwerken en bewerken van drugs. In het pand verbleven tijdens de inval vijf mensen. Ook zij zijn aangehouden. In totaal arresteerde de politie bij de actie negen mensen.

Vorige week ondertekenden de burgemeesters in de regio Den Haag een drugsconvenant. In het convenant, waarin zowel overheidsinstellingen als private partijen de krachten bundelen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, staan afspraken over het onderling uitwisselen van informatie.