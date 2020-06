Koningin Elizabeth viert aangepaste verjaardag op Windsor Castle

Het is de tweede zaterdag van juni en dat is traditioneel de dag dat de Britse koningin Elizabeth haar verjaardag viert. Normaal gesproken komen in Londen duizenden mensen kijken naar de traditionele militaire parade Trooping the Colour. Maar dat was dit jaar anders.

De parade ging in verband met de coronapandemie niet door. Dat was in de 68 jaar dat Elizabeth op de troon zit nog maar één keer eerder gebeurd, in 1955. Toen gooide een nationale treinstaking roet in het eten.

In plaats daarvan keek de koningin vanmorgen alleen naar een ceremonieel eerbetoon van de Welsh Guard op de binnenplaats van Windsor Castle. Het is voor het eerst sinds 1895 dat de verjaardag van de vorst op Windsor Castle wordt gevierd, meldt de BBC. Toen zat koningin Victoria nog op de troon.