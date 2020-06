Tachtig boetes voor negeren rood kruis op A12

De politie is vanochtend opgetreden tegen automobilisten die een rood kruis negeerden boven de snelweg. In een klein uur werden ter hoogte van Gouda meer dan tachtig kentekens genoteerd. De boete voor het doorrijden over een afgesloten rijbaan is 240 euro.

Rond 08.00 uur vanochtend gebeurde een ongeluk op de A12, meldt Omroep West. De politie sloot daarop een aantal rijbanen af bij de afslag Gouda, door het rode kruis boven de weg aan te zetten.Tientallen automobilisten trokken zich daar niets van aan.