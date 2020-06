Verpleegkundigen en IC-artsen: opschalen naar 1700 IC-bedden kan niet

Standaard 1700 bedden op de intensive care, zoals het kabinet wil, kan niet. Dat stellen de vereniging van IC-artsen NVIC en de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. Dat heeft voornamelijk te maken met een tekort aan (IC)-verpleegkundigen. Alleen in hoge nood en voor maximaal een maand kunnen er 1700 bedden beschikbaar zijn.

Vorige maand bleek uit een enquête van V&VN al dat het overgrote deel van de verpleegkundigen op de IC een uitbreiding naar 1700 bedden niet realistisch vond. De vrees bij velen was dat veel meer bedden ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Aanleiding voor de rondvraag was een Kamerbrief van minister De Jonge van Volksgezondheid. Daarin stond dat Nederland vanwege het coronavirus behoefte heeft aan zo'n 1700 IC-bedden.

Volgens V&VN-voorzitter Gerton Heyne is het niet nodig om structureel zo veel plekken beschikbaar te hebben. "We verwachten op basis van demografie en de verwachte zorgvraag dat het nodig is om naar 1350 bedden op te schalen", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Meer verpleegkundigen nodig om op te schalen

Maar ook dat aantal wordt al lastig. "Dat komt doordat het moeilijk is om verpleegkundigen te werven, maar ook om ze te behouden", zegt Heyne. Op dit moment zijn er 1150 IC-bedden beschikbaar in Nederland. Als er opgeschaald wordt naar 1350 bedden, moeten er nog 300 tot 350 IC-verpleegkundigen worden aangenomen en opgeleid.

Volgens Heyne moet het beroep van IC-verpleegkundige daarom aantrekkelijker worden gemaakt. "Het is een fantastisch vak, maar verpleegkundigen haken af vanwege te weinig zeggenschap, waardering, loopbaanperspectief en een te laag salaris."

Naast de extra IC-verpleegkundigen zijn er ook ondersteunende verpleegkundigen van andere afdelingen nodig om zorg te dragen voor de maximaal 1350 patiënten. "We hebben de komende periode de tijd om die verpleegkundigen op te leiden, zodat we goed voorbereid zijn op een tweede piek", zegt Heyne.

V&VN en NVIC leggen hun bevindingen eind volgende week voor aan minister De Jonge.