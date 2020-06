Jongeren in gesprek over racisme: 'Mensen zijn bang om het label racist te krijgen'

Black Lives Matter, de demonstraties in Nederland én het buitenland, zorgen ook voor duizenden reacties bij NOS Stories, het Instagram-account van de NOS dat zich richt op jongeren. NOS Stories nodigde vier jongeren die reageerden uit om met elkaar in gesprek te gaan.

In het gesprek praten Yerba (19), Joel (16), Lara (19) en Lucas (18) met elkaar over hoe zij racisme in Nederland ervaren. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over humor en waar de grens ligt. "Wanneer kun je spreken van een grap, voor je wordt uitgemaakt voor racist", vraagt Lucas zich bijvoorbeeld af.

In de video hieronder zie je het gesprek tussen de vier. Je kan ook op Instagram kijken, dat kan hier.