Code geel voor noordoosten vanwege onweer en veel regen

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien die vanmiddag kunnen ontstaan in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Voor die provincies geldt daarom vanaf 13.00 uur code geel.

Inwoners en bezoekers van Noordoost-Nederland moeten alert zijn op het onweer, zegt het KNMI. "Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen." Voor de buien uit loopt het kwik er op naar 28 tot 29 graden.

Het onweer kan gepaard gaan met hagel en windstoten tot circa 60 kilometer per uur. Ook kan er in korte tijd veel regen vallen, lokaal is 40 of zelfs 50 millimeter mogelijk.

Code geel geldt tot 22.00 uur. Tegen die tijd is de kans op onweer naar verwachting flink afgenomen.