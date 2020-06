Brazilië telt nu meer coronadoden dan Groot-Brittannië

Brazilië is Groot-Brittannië voorbij wat betreft het aantal coronadoden. Het land heeft nu na de Verenigde Staten het hoogste sterftecijfer, blijkt uit gegevens van het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid. De afgelopen dag werden er 909 doden gemeld.

Volgens het Braziliaanse ministerie zijn er nu 41.929 mensen overleden aan covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. In Groot-Brittannië zijn het er nu 41.566, blijkt uit de cijfers van de Johns Hopkins University. De VS telt nog steeds veruit de meeste coronadoden: 114.669.

Als je kijkt naar de omvang van de bevolking zijn de cijfers voor Brazilië gunstiger. Het land heeft ongeveer 210 miljoen inwoners. Per miljoen mensen ligt het dodental op 192. Veel Europese landen kennen een hoger getal, meldt het Europese centrum voor Ziektepreventie. Zo heeft Nederland nu 352 doden per miljoen inwoners.

Regels versoepeld

Ondanks het hoge sterftecijfer zijn Braziliaanse steden en provincies begonnen met het versoepelen van de strenge maatregelen om het virus te beteugelen. Zo mogen in Sao Paulo winkels en winkelcentra weer vier uur per dag open.

De maatregel is ingegeven door de daling van het aantal coronapatiënten op de IC-afdelingen in het land. Zo'n 70 procent van de IC-capaciteit is nu bezet. Door de heropening is het op straat weer veel drukker. In Sao Paulo leidde het tot overvolle treinen en bussen, lange rijen voor winkels en het negeren van de regel dat er afstand moet worden gehouden.

Overledenen opgegraven

In Sao Paulo, Brazilië's grootste stad, is de nood door de vele doden zo hoog, dat de gemeente het onorthodoxe plan heeft om op begraafplaatsen doden op te graven en zo plek te maken voor de coronaslachtoffers.

De bedoeling is dat graven die ouder zijn dan drie jaar worden geruimd en dat de opgegraven menselijke resten worden opgeslagen in containers. Die zullen de komende twee weken bij verschillende begraafplaatsen worden afgeleverd.

Sao Paulo is in Brazilië een van brandhaarden van het coronavirus. In de stad met ongeveer 12 miljoen inwoners zijn er bijna 5500 mensen aan overleden. Experts zijn bang dat de piek nog niet bereikt is en dat de ziekte zich zal verspreiden van de stedelijke gebieden verder landinwaarts.