Cowboys en 'Boekhoorns nucleaire bom'; onderhandeling over HEMA naar kookpunt

Hoe is de HEMA-schuld ontstaan?

HEMA, opgericht in 1926, is de afgelopen 16 jaar van eigenaar naar eigenaar gegaan en is in de tussentijd volgestopt met schuld. Dat begon in 2004 toen Vendex KBB (toenmalige eigenaar van V&D, Bijenkorf en HEMA) werd opgekocht door vier investeringsfondsen. Ze verkochten een deel van de panden van HEMA. Daardoor verloor het warenhuis kapitaal en moest het huur gaan betalen.

Vervolgens werd het bedrijf voor de hoofdprijs (1,3 miljard euro) verkocht aan het Britse investeringsfonds Lion Capital. Die financierde de koop met een lening, die op de balans van HEMA kwam te staan.

In de loop der jaren liep de schuld verder op, naar 750 miljoen euro. Alleen al aan rente is het bedrijf jaarlijks zo'n 55 miljoen euro kwijt. Boekhoorn kocht het bedrijf in 2018 en loste toen een deel van de schuld af, maar de meeste schuld is nog altijd niet afbetaald.