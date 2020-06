Rechter VS verbiedt traangas bij vreedzaam protest

Een Amerikaanse rechter heeft de politie van de stad Seattle tijdelijk verboden traangas, pepperspray en flitsgranaten in te zetten tegen vreedzame betogers. Volgens de rechter was het gebruik daarvan buitenproportioneel. In de stad Dallas zal de politie negentig dagen deze middelen niet inzetten.

De afgelopen dagen werd er in het centrum van de stad gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld, naar aanleiding van de dood van George Floyd. De politie zette daarbij traangas in om de betogers uiteen te drijven.

De rechter redeneert dat de politie mag ingrijpen als een betoging uitloopt op plunderingen, maar vreedzaam protest niet mag verstoren. Volgens hem is het recht op vrije meningsuiting in gevaar als mensen thuisblijven omdat ze bang zijn voor politiegeweld.

De rechter wierp de vraag op of deze wapens niet ongrondwettelijk zijn omdat ze tegen hele groepen worden ingezet, in plaats van tegen specifieke verdachten. "Omdat ze een willekeurig effect hebben, kunnen zelfs omliggende huizen of kantoren er last van hebben."

Excuses

Burgerrechtenorganisatie ACLU, die de politie hierover gedaagd had, is blij met de uitspraak. "De stad moet vrijheid van meningsuiting en vergadering toestaan. De politie moet verantwoording afleggen over buitenproportioneel geweld."

Zowel de burgemeester van de stad als de politiecommissaris heeft excuses aangeboden voor de tactieken die werden gebruikt om de betogers te verdrijven. De commissaris benadrukte wel dat agenten bij het protest werden bekogeld.

President Trump vindt dat Seattle niet hard genoeg optreedt tegen de betogers die zich in het stadscentrum hebben verzameld. Hij heeft gezegd zelf actie te zullen ondernemen als de lokale overheid niet ingrijpt.